В центре Запорожья задержали троих торговцев оружием из зоны ООС
15:06, 25 марта 2019Происшествия
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Жители Запорожья наладили поставку оружия с Донбасса представителям криминалитета.
У злоумышленников при себе было 12 боевых гранат / фото УНИАН
В центре Запорожья сотрудники СБУ задержали троих мужчин, которые пытались продать оружие.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области.
Мужчин задержали сегодня, 25 марта, на Набережной магистрали при попытке продать оружие. У злоумышленников при себе были 12 боевых гранат, а также тротиловые шашки, количество которых не уточняется.
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По предварительным данным, оружие привезено из зоны Операции объединенных сил. По данным УСБУ, задержанные злоумышленники наладили поставку оружия с Донбасса и продавали его представителям криминалитета.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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