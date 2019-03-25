В центре Запорожья задержали троих торговцев оружием из зоны ООС

Жители Запорожья наладили поставку оружия с Донбасса представителям криминалитета.

В центре Запорожья сотрудники СБУ задержали троих мужчин, которые пытались продать оружие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области.

Мужчин задержали сегодня, 25 марта, на Набережной магистрали при попытке продать оружие. У злоумышленников при себе были 12 боевых гранат, а также тротиловые шашки, количество которых не уточняется.

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По предварительным данным, оружие привезено из зоны Операции объединенных сил. По данным УСБУ, задержанные злоумышленники наладили поставку оружия с Донбасса и продавали его представителям криминалитета.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).