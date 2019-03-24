В Днепре произошел пожар в многоэтажке, 16 жителей спасены

В больницу госпитализирована 77-летняя женщина с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

В Днепре произошел пожар в многоэтажке, 16 жителей дома спасены.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 марта в 03:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов многоэтажки на улице Донецкое шоссе в Индустриальном районе города.

На месте спасатели установили, что пожар возник во втором подъезде между 3 и 4 этажами 10-этажного жилого дома.

По лестничной клетке сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух жителей квартир, расположенных на верхних этажах здания. "Благодаря быстрым действиям сотрудников ГСЧС спасены 16 человек, из них 11 вывели применяя аппараты защиты органов дыхания. Все спасенные сразу были осмотрены работниками скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в Днепровскую городскую клиническую больницу №6 была госпитализирована женщина, 1942 года рождения, с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Пожар огнеборцы локализовали в 4:46, в 5:27 ликвидировали. Огнем повреждены старые вещи и мусор в бытовом помещении, расположенном на лестничной клетке в подъезде дома на площади 8 м. кв.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.