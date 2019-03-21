Стоимость задержанной в порту "Южный" партии кокаина составила более $51 миллиона (фото)

Почти 300 кг кокаина обнаружили в контейнере с бананами.

Стоимость партии кокаина, задержанной в морском торговом порту «Южный» (Одесская область), составила более 51 миллиона долларов.

Как сообщили УНИАН в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой, Национальной полицией, пограничниками и Одесской таможней ГФС разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды крупной партии кокаина из одной из стран Южной Америки.

В частности, контрабанда задержана во время проверочных мероприятий в отношении грузов, поставляемых из стран, которые являются традиционными производителями наркотиков.

Таким образом, правоохранители блокировали попытку переправки крупной партии кокаина в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину.

Отмечается, что во время углубленного досмотра груза в контейнере с фруктами обнаружены пакеты с порошком белого цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес изъятого наркотика – 257 кг, ориентировочная стоимость на теневом рынке – более 51 млн долл. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

На основании полученных материалов СБ Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о задержании крупной партии кокаина в порту Южный (Одесская обл.).