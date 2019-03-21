В Киеве пытались поджечь очередной магазин Roshen

По предварительной информации, двое человек в черной одежде и масках подбежали к магазину и бросили бутылку с зажигательной смесью.

В среду, 20 марта, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 3 неизвестные пытались поджечь очередной магазин Roshen.

Об этом сообщает «Информатор».

Вызов на линию 101 поступил около 20:50. По предварительной информации, двое человек в черной одежде и масках подбежали к магазину и бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину торговой площадки. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Огонь не распространился на территорию магазина, закоптив только внешнюю часть витрины.

На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда возгорание уже потушили. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Также дежурили медики и спасатели. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, днем 18 марта в витрину магазина Roshen на ул. Крещатик в Киеве бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. В результате возгорания никто не пострадал, только закопчена внешняя витрина магазина.

Начальник Главного управления НПУ в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что задержанный по подозрению в поджоге магазина на Крещатике 53-летний киевлянин является членом радикальной экстремистской организации. Начаты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

В социальных сетях сообщалось, что была попытка поджога магазина Roshen, который, в частности, также расположен на ул. Крещатик возле Бессарабского рынка.