На Харьковщине нашли мертвым военнослужащего по контракту

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В Харьковской области нашли мертвым военнослужащего по контракту.

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Как сообщает пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады (92-ОМБр) Вооруженных сил Украины, 16 марта вблизи местного кладбища поселка Калугино-Башкировка Харьковской области "гражданскими лицами было выявлено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти".

"Во время выяснения личности было установлено, что это военнослужащий по контракту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат отсутствовал на службе 14 и 15 марта, "о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску".

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, ушибы в области грудной клетки.

Полиция установила, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Тело умершего направлено в морг.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления", - отметили в полиции.

По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 УК (умышленное убийство).