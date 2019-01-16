В Минобороны насчитали почти 10 тысяч дезертиров

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны решил рекомендовать парламенту принять законопроект, который позволит доукомплектовать ВСУ почти на 10 тыс. человек вместо тех, кто дезертировал или добровольно сдался в плен.

В Украине насчитывается 9 тыс. 300 дезертиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

В частности, комментируя законопроект №9454, он заметил, что документом предлагается ввести понятие «приостановление военной службы».

«Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», - сказал первый замминистра.

По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ.

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«Это решение позволит доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными», - пояснил Руснак.

Также он предложил, чтобы за этими дезертирами сохранялась заработная плата и статус военнослужащего, за исключением, когда в отношении их будет вынесен обвинительный приговор.

В свою очередь председатель комитета Сергей Пашинский выступил против того, чтобы дезертирам начислялась заработная плата. «Мы очень уважаем права человека, но я не собираюсь мириться с тем, что какой-то продажный суд кого-то оправдает, кого не было три года на службе, возвращать ему зарплату. Поэтому ко второму чтению мы должны перекрыть эти лазейки», - убежден он.

На заседании члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект 9454, который позволит доукомплектовать ВСУ почти на 10 тыс. человек вместо тех, кто дезертировал или добровольно сдался в плен.