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Украли украшения на 5 миллионов гривень: в полиции рассказали подробности ограбления ювелирного магазина под Киевом

13:58, 15 марта 2019
Происшествия
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Неизвестные похитили из ювелирного магазина в Борисполе драгоценностей на 5 миллионов гривень / фото kv.npu.gov.ua

По данным полиции Киевской области, злоумышленники украли украшения на 5 миллионов гривень.

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"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривень. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что магазин находится под охраной частной фирмы и после срабатывания "тревожной кнопки" на место происшествия сначала прибыли ее сотрудники. Только после этого вызвали полицию.

"На территории Бориспольского района и близлежащих регионов была введена операция "Сирена". Однако, время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать злоумышленников.

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Теги: #полиция#ограбление#полиция Киевщины