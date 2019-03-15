Украли украшения на 5 миллионов гривень: в полиции рассказали подробности ограбления ювелирного магазина под Киевом

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать злоумышленников.

По факту вчерашнего ограбления в Борисполе полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции Киевской области, злоумышленники украли украшения на 5 миллионов гривень.

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"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривень. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что магазин находится под охраной частной фирмы и после срабатывания "тревожной кнопки" на место происшествия сначала прибыли ее сотрудники. Только после этого вызвали полицию.

"На территории Бориспольского района и близлежащих регионов была введена операция "Сирена". Однако, время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать злоумышленников.