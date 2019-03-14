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На «Левобережной» человек упал под поезд метро в час-пик

09:43, 14 марта 2019
Происшествия
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На "красной ветке" киевского метро возникло ЧП / УНИАН

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Как сообщает «Информатор», инцидент случился около 8 утра. Упавший на рельсы человек не пострадал, ему помогли выбраться с колеи.

Из-за ЧП поезда отстали от графика, по состоянию на 8:45 они двигались с задержкой примерно в 5 минут. На платформах станций "Дарница" и "Левобережная" возникли большие толпы.

Как сообщал УНИАН, 19 января на станции метро "Лукьяновская" умер мужчина.

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Теги: #Киев#метро