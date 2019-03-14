На «Левобережной» человек упал под поезд метро в час-пик
09:43, 14 марта 2019Происшествия
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Упавший на рельсы человек не пострадал, ему помогли выбраться с колеи.
На "красной ветке" киевского метро возникло ЧП / УНИАН
На станции киевского метро «Левобережная» человек упал под поезд. Движение поездов по красной ветке было временно приостановлено.
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Как сообщает «Информатор», инцидент случился около 8 утра. Упавший на рельсы человек не пострадал, ему помогли выбраться с колеи.
Из-за ЧП поезда отстали от графика, по состоянию на 8:45 они двигались с задержкой примерно в 5 минут. На платформах станций "Дарница" и "Левобережная" возникли большие толпы.
Как сообщал УНИАН, 19 января на станции метро "Лукьяновская" умер мужчина.
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