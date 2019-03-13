В Киеве женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порноматериалов

Женщина предлагала в Интернете купить порнографические фотографии ее маленького сына.

В Киеве разоблачили женщину, которая эксплуатировала 5-летнего сына для создания порноматериалов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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В правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо в сети Интернет предлагало пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего 5-летнего сына.

Проведен обыск по месту проживания злоумышленницы, во время которого изъяты вещественные доказательства, а именно компьютерная техника, мобильный телефон, веб-камера, а также банковские карты.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов, изображений, которы содержат детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Киеве задержали организатора детской порностудии.