Мужчина в Сумах хотел покончить с собой, чтобы не угодить в тюрьму за кражу (видео)

В Сумах патрульные предотвратили самоубийство 30-летнего мужчины, который пытался прыгнуть с моста.

В Сумах патрульные предотвратили самоубийство 30-летнего мужчины, который пытался прыгнуть с моста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Сумской области, инспекторы, двигаясь на автомобиле во время патрулирования улицы Ремесленной, заметили мужчину, который перелезал через перила на мосту.

В момент, когда мужчина уже намеревался прыгнуть с моста, патрульные схватили его и перетащили на пешеходную зону.

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«Когда мы успокоили 30-летнего сумчанина, он объяснил, что не хочет попасть за решетку, поэтому и решил покончить жизнь самоубийством», - рассказал полицейский 4-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Владимир Москаленко.

По имеющимся базами данных, правоохранители установили, что мужчине действительно грозит уголовная ответственность за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилище) УК Украины.

Поскольку мужчина имел неустойчивое психологическое состояние, инспекторы вызвали на место врачей, которые доставили его в Сумской областной клинический психоневрологический диспансер.