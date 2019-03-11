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В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

20:30, 11 марта 2019
Происшествия
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От полученных травм мужчина скончался на месте / УНИАН

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

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По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего попал под колеса.

Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.

Как сообщал УНИАН, во Львове полиция расследует обстоятельства гибели киевлянина 3 марта в результате наезда поезда.

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Теги: #Киев#смерть#вокзал