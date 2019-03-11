В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову
20:30, 11 марта 2019Происшествия
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По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте.
От полученных травм мужчина скончался на месте / УНИАН
В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева погиб мужчина.
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
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По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего попал под колеса.
Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.
Как сообщал УНИАН, во Львове полиция расследует обстоятельства гибели киевлянина 3 марта в результате наезда поезда.
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