В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте.

В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева погиб мужчина.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

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По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего попал под колеса.

Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.

Как сообщал УНИАН, во Львове полиция расследует обстоятельства гибели киевлянина 3 марта в результате наезда поезда.