В Черкасской области полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

В Каневе полицейские стреляли по колесам автомобиля "Рено Дастер", водитель которого, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от правоохранителей, нарушитель задержан.

Читайте такжеВо Львове пьяный работник автосервиса на краденой машине протаранил полицейский автомобиль (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каневского отделения полиции, патрулируя днем в городе, увидели автомобиль, который двигался на большой скорости. На требование полицейского остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение, едва не сбив пешеходов, которые переходили дорогу. Правоохранители начали преследовать правонарушителя. На требования немедленно остановить автомобиль водитель не реагировал. Когда автомобиль правонарушителя выехал за пределы города, полицейские применили оружие, осуществив выстрел по колесам автомобиля, после чего автомобиль остановился. Водителя задержали, им оказался ранее судимый житель одного из сел Каневского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Кроме того, как выяснилось, мужчина является подозреваемым в уголовном производстве, которое было открыто по статье 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством) и расследуется полицией Черкасской области. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время решается вопрос об изменении злоумышленнику меры пресечения на более строгую", - сообщили в полиции.