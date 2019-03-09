В Одесской области найден мертвым пропавший в январе гражданин Израиля

Тело иностранца было обнаружено в трансформаторной подстанции.

В Одесской области пропавший в январе гражданин Израиля обнаружен мертвым.

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Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, израильтянин Александр Бохонов, 1986 года рождения, найден в селе Семеновка Белгород-Днестровского района.

Обгоревшее тело иностранца было обнаружено в трансформаторной подстанции в Семеновке.

«По предварительным выводам экспертов, следов насильственной смерти нет. Иностранец погиб больше месяца назад. Тело обгорело в результате удара электрического тока. Приезжали родственники, которые опознали мужчину», - сообщил представитель главка.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, что конкретно стало причиной гибели жителя Хайфы, и каким образом он оказался на территории режимного объекта.

По некоторым данным, указанная подстанция находится на территории водонасосной станции.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полиция заявила о розыске гражданина Израиля Бохонова, который 19 января вышел из гостиницы в Белгород-Днестровском и пропал.