В Харькове пьяный гражданин Ирака до смерти забил пенсионера

Злоумышленника арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Харькове арестовали гражданина Ирака, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил своего соседа по коммунальной квартире — 83-летнего пенсионера.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, 1 января в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 83-летнего мужчину с телесными повреждениями. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 48-летний гражданин Ирака.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры он устроил ссору со своим соседом. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица», - говорится в сообщении.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до10 лет лишения свободы.

Ранее полицейские задержали россиянина, который убил в Харькове женщину и спрятал ее труп в съемной квартире.