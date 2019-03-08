Закарпатские пограничники пропустили авто с рекордной партией героина (видео)

После чего рекордный груз "тяжелых" наркотиков задержали румынские "стражи границы".

В сети появилось сенсационное видео, как закарпатские “стражи границы” пропустили авто с героином.

Читайте такжеПолиция задержала одного из самых влиятельных наркодельцов Львовской области (видео)

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Как заметно из кадров, автомобиль "наркокурьеров" сначала ожидал проверки в привычной очереди на КПП "Солотвино". Впрочем, после определенных "консультаций" с сотрудниками пункта пропуска нафаршированный героином спортивный Renault Sport GT спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу для беспрепятственного пересечения границы. Даже водителя микроавтобуса, который был впереди, попросили уступить место. Поэтому, очевидно, это была спланированная акция, учитывая, что этот автомобиль как минимум трижды пересекал границу в этом году", - говорится в сообщении.

Напомним, румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 килограмма героина.

После этого спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников, в отличие от румынских коллег, нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, а это затрудняет выявление контрабанды наркотиков.

Впрочем, как видно из видео – отсутствие сканеров не единственная проблема.