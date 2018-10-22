На Львовщине задержали наркодилера с партией героина

Запрещенный груз злоумышленник перевозил в тайнике, обустроенном под обшивкой в салоне его автомобиля.

На Львовщине в пункте пропуска «Грушев» во время попытки ввоза из Нидерландов 0,5 кг героина задержан местный житель.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области, партию наркотиков изъяли вчера, 21 октября.

«Установлено, что 39-летний львовянин, используя свои преступные связи с представителями наркобизнеса в Королевстве Нидерланды, организовал контрабандный канал поставки героина с целью его дальнейшего сбыта на территории Украины. Запрещенный груз злоумышленник перевозил в тайнике, обустроенной под обшивкой в салоне его автомобиля», - говорится в сообщении.

В результате тщательной проверки транспортного средства оперативники обнаружили тайник и изъяли из него около полкилограмма героинового порошка.

«Изъятого вещества хватило бы на почти 5 тысяч наркотических доз. Стоимость изъятой партии по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен», - отметили в полиции.

Наркодилера задержали, в его отношении открыто уголовное производство за сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали гражданина Бразилии, который прилетел в Киев с целью сбыта 4 кг кокаина.