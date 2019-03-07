На Сумщине горе-мать выбросила новорожденного ребенка в реку (фото)

У женщины уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным и антиобщественного образа жизни.

В Сумской области полиция начала расследование по факту гибели новорожденного ребенка, которого 27-летняя мать выбросила в реку.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, информация об обнаружении тела ребенка в поселке Недригайлов поступила в милицию 6 марта около 13.00 от местной жительницы.

Заявительница рассказала, что, переходя по мосту через реку Дригайлиха, увидела тело младенца.

На место происшествия немедленно отправились руководители и следственно-оперативные группы Недрыгайловского и Роменского отделов полиции, а также сотрудники соответствующих служб аппарата ГУ ЧП в области, по тревоге был поднят весь личный состав полиции района.

Поскольку по результатам предварительного осмотра тела мальчик был новорожденный, правоохранители немедленно начали поиски роженицы: общались с медиками, которые располагали информацией о беременных женщинах в городе и районе, опрашивали местных жителей, проводили другие поисковые мероприятия. В поле зрения полицейских попала 27-летняя местная жительница, которая по внешним признакам находилась на довольно позднем сроке беременности.

«Когда наши сотрудники зашли к ней домой, то увидели и очевидные доказательства недавних родов. Сама женщина, находясь в нетрезвом состоянии, не отрицала, что накануне родила, однако ребенка в доме не было. Для выяснения всех обстоятельств её доставили в отделение полиции. Факт недавних родов после соответствующего осмотра подтвердили медики», - заявил начальник Недригайловского отделения полиции Олег Переход.

Согласно сообщению, у женщины уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным и антиобщественного образа жизни. Задержанная утверждает, что о беременности якобы не догадывалась пока ей не стало плохо, ребенка родила дома и там же, не удосужившись осмотреть младенца, оставила до вечера, а потом просто вынесла и выбросила в реку.

По факту смерти ребенка в полиции открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти младенца.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко, сведения к ЕРДР внесены по статье 117 УК, но это предварительная квалификация.

«Всё будет зависеть от заключения медиков - жив ли был ребенок при рождении. Злоумышленнице грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», - отметила Науменко.

Следствие по делу продолжается.