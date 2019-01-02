На Львовщине разгорелся скандал из-за смерти роженицы
На Львовщине роженица умерла во время кесарева сечения. Сиротами остались трое детей.
В Жидачовскую центральную районную больницу 28-летняя женщина попала по плану родов. Кесарево сечение медики запланировали заранее. Противопоказаний на операцию у роженицы не было, говорят медики. Роды принимала врач с 30-летним опытом, передают "Подробности".
"Сам кесарево сечение прошло очень хорошо. Вытащили ребеночка живым, как обычно", - говорит Элеонора Потерейко, акушер-гинеколог Жидачовской центральной районной больницы.
Родилась здоровая девочка. Весом 3,5 килограмма, говорят медики. А вот роженицу спасти не удалось. Подробностей операции врачи не разглашают.
"А когда вы поняли, что женщине стало плохо? - Женщине не было плохо! До операции женщине не было плохо! Это я не могу вам сказать, это было в руках реаниматологов", - уверяет Элеонора Потерейко, акушер-гинеколог Жидачовской центральной районной больницы.
Во Львовском областном департаменте здравоохранения предварительно назвали причину смерти роженицы.
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"Результатов нет. Есть предварительное заключение патологоанатомического вскрытия, очень предварительное. Это то, которое дает право на захоронение, где написано: причиной смерти являются осложнения от анестезии", - сообщила Ирина Микичак, директор Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.
На работе врача-анестезиолога нет. Коллеги-медики говорят, у него сегодня выходной. Говорить о трагедии отказываются.
Позже выяснилось, что врач-анестезиолог написал заявление на увольнение. В документе указано: по соглашению сторон. Никаких объяснений он не дает. Телефон выключил. Вместе с ним заявление написал и главный врач Жидачевской больницы.
"Конкретно я не могу говорить сейчас, потому что будет приказ на служебное расследование. Было вскрытие, патологическое вскрытие, будут соответствующие выводы, кто виноват", - уверяет Михаил Майданский, заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения Жидачовской центральной районной больницы.
В полицию с заявлением о смерти роженицы никто не обращался. Однако стражи порядка все же узнали о гибели и открыли соответствующее уголовное производство.
Тем временем новорожденный младенец под присмотром львовских медиков в реанимации. Состояние девочки стабильное. После полного выздоровления судьбой ребенка займутся социальные службы.
Ранее в Ривне женщина пережила тяжелые роды, вследствие которых был покалечен ее малыш.