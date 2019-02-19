На Одесщине водитель насмерть сбил 11-летнюю школьницу

По предварительным данным, 11-летняя девочка стояла на обочине дороги, возле школы, с другими детьми, а потом внезапно вышла на проезжую часть, где ее сбил автомобиль «Жигули».

В Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель смертельно травмировал школьницу.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло днем 18 февраля в селе Молога.

По предварительным данным, 11-летняя девочка стояла на обочине дороги, возле школы, с другими детьми, а потом внезапно вышла на проезжую часть, где ее сбил автомобиль «Жигули».

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Отмечается, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и проверяют, в том числе указанную версию.

Потерпевшая была доставлена в больницу в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и т. д.

«Утром во вторник, 19 февраля, ребенок умер в больнице», - сообщили в главке, добавив, что личность водителя установлена.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель человека) Уголовного кодекса Украины.