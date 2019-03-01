"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения (видео)

Огневич отметила, что ее спас ее водитель, который был рядом. Они вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

В Киеве неизвестный мужчина напал на украинскую певицу Злату Огневич, которая представляла Украину на Евровидении-2013 и заняла третье место.

Инцидент произошел накануне вечером. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

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"Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. А поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю", - рассказала певица.

Огневич отметила, что ее спас ее водитель, который был рядом. Они вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

В своих Stories певица опубликовала видео, на котором злоумышленник ей угрожает преследованием.

"Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - говорит мужчина.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Киеве напали на певца DZIDZIO, после чего он почти месяц провел в больнице.