В Одессе летевший из Стамбула в Москву Боинг-737 совершил аварийную посадку
19:45, 28 февраля 2019Происшествия
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На борту самолета находились 122 пассажира.
Боинг / REUTERS
Пассажирский Боинг-737 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, запросил аварийную посадку в одесском аэропорту.
Об этом передает местное издание «Думская».
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Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет приземлился в 17:40.
На данный момент самолет находится на 13 стоянке. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов. На борту 122 пассажира.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля пассажирский Боинг-737 во время буксировки в московском аэропорту "Внуково" столкнулся с другим лайнером.
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