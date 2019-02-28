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В Одессе летевший из Стамбула в Москву Боинг-737 совершил аварийную посадку

19:45, 28 февраля 2019
Происшествия
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Боинг / REUTERS

Об этом передает местное издание «Думская».

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Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Самолет приземлился в 17:40.

На данный момент самолет находится на 13 стоянке. Специалисты проводят осмотр систем и агрегатов. На борту 122 пассажира.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля пассажирский Боинг-737 во время буксировки в московском аэропорту "Внуково" столкнулся с другим лайнером.

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Теги: #Одесса#самолет#аварийная посадка