В московском аэропорту "Внуково" столкнулись два пассажирских самолета

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.

Пассажирский Boeing-747 во время буксировки в московском аэропорту "Внуково" столкнулся с другим лайнером.

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Как сообщают российские СМИ, при столкновении оба самолета получили повреждения.

«Во время буксировки после посадки во "Внуково" Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767», - рассказали источники в аэропорту. По их данным, при столкновении никто из пассажиров или членов экипажей не пострадал.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. Boing-747 авиакомпании «Россия» при развороте задел крылом Boeing-767 авиакомпании Azur Air. В результате инцидента у одного самолета было повержено крыло, у второго задний стабилизатор.