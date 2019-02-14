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В московском аэропорту "Внуково" столкнулись два пассажирских самолета

15:53, 14 февраля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщают российские СМИ, при столкновении оба самолета получили повреждения.

«Во время буксировки после посадки во "Внуково" Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767», - рассказали источники в аэропорту. По их данным, при столкновении никто из пассажиров или членов экипажей не пострадал.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. Boing-747 авиакомпании «Россия» при развороте задел крылом Boeing-767 авиакомпании Azur Air. В результате инцидента у одного самолета было повержено крыло, у второго задний стабилизатор.

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Теги: #аэропорт#Москва