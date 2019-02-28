В Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний нацгвардеец - СМИ (фото)

Парень проживал на 4 этаже, однако правоохранители предполагают, что он упал с большей высоты.

В четверг, 28 февраля, в Киеве по адресу улица Миропольская, 25 местные жители обнаружили труп. Погибшим оказался рядовой Нацгвардии 1998 года рождения.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 7:40, сообщает "Информатор".

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При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что молодой человек 1998 года рождения служил в Нацгвардии в звании рядового.

Он проживал в квартире на 4 этаже 16-этажного дома. Однако правоохранители сомневаются, что выпал он именно с 4 этажа, поскольку тело погибшего сильно деформировано. Возможно парень упал с гораздо большей высоты.

Также известно, что во время падения он зацепил и оборвал электрические провода. На месте работает экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая». Полицейские поставили в известность командира погибшего парня. Вскоре он должен прибыть на место происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 23-летний парень повесился в подъезде многоэтажки.