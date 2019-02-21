Отец Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь

Потерпевший по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк отец Виктор Гандзюк заявил, что получает "непонятные" телефонные звонки. Также он утверждает, что некоторым свидетелям по делу угрожают.

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киевском апелляционном суде, где сегодня должны были рассматриваться жалобы на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки.

Виктор Гандзюк отметил, что поддерживает апелляционную жалобу ГПУ, просит суд избрать Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу, и не поддерживает адвокатов Мангера, которые просят суд вообще отменить ему меру пресечения.

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"Я считаю, что Мангер виноват. И так считала Катя. Она всегда это говорила, подозревала Мангера и имела для этого определенные основания. Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие, прибегает к запугиванию свидетелей. И с момента предыдущего судебного заседания я лично стал получать непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны. С момента предыдущего заседания многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал он.

Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям.

"Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали", - сказал он.

Вместе с тем Виктор Гандзюк отказался комментировать заявление Мангера о том, что к убийству его дочери якобы причастен генерал СБУ Даниил Доценко.

"Я не буду комментировать это", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога.

В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля - на работу.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

Сегодня, 21 февраля, заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на меру пресечения Мангеру было перенесено на 28 февраля из-за неявки адвокатов.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией на Херсонщине. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.