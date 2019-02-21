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Отец Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь

19:15, 21 февраля 2019
Общество
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Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил, что за ним следят / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киевском апелляционном суде, где сегодня должны были рассматриваться жалобы на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки.

Виктор Гандзюк отметил, что поддерживает апелляционную жалобу ГПУ, просит суд избрать Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу, и не поддерживает адвокатов Мангера, которые просят суд вообще отменить ему меру пресечения.

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"Я считаю, что Мангер виноват. И так считала Катя. Она всегда это говорила, подозревала Мангера и имела для этого определенные основания. Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие, прибегает к запугиванию свидетелей. И с момента предыдущего судебного заседания я лично стал получать непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны. С момента предыдущего заседания многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал он.

Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям.

"Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали", - сказал он.

Вместе с тем Виктор Гандзюк отказался комментировать заявление Мангера о том, что к убийству его дочери якобы причастен генерал СБУ Даниил Доценко.

"Я не буду комментировать это", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога.

В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля - на работу.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

Сегодня, 21 февраля, заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на меру пресечения Мангеру было перенесено на 28 февраля из-за неявки адвокатов.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией на Херсонщине. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.

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Новость в сюжете: Убийство Екатерины Гандзюк
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