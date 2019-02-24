На Днепропетровщине мужчину убило железобетонной плитой (видео)

В 14:08 спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.

В поселке Партизанском Днепровского района Днепропетровской области на мужчину упала железобетонная плита, в результате чего он скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Сообщение об инциденте на заброшенной ферме вблизи элеватора поступило к спасателям 23 февраля в 11:49.

По прибытию к месту происшествия установлено, что, при неизвестных обстоятельствах, на мужчину упала часть железобетонной конструкции. От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 45 лет.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия относительно установления обстоятельств несчастного случая.

В 14:08 спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.