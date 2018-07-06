В Нежине объявлено три Дня траура в связи с гибелью подростков

В Нежине Черниговской области 6-8 июля объявлены Днями траура в связи с гибелью трех подростков в результате падения на них бетонной стены.

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Как сообщила пресс-служба городского совета, соответствующее распоряжение подписал Нежинский городской голова Анатолий Линник.

Согласно распоряжению, Дни траура на территории города Нежина объявлены с 6 до 8 июля включительно.

Поручено приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях Нежинского городского совета, его исполнительного комитета, управлений, отделов городского совета, предприятий, учреждений, заведений коммунальной формы собственности. Также рекомендовано руководителям территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений, заведений, расположенных на территории города Нежина, приспустить Государственный Флаг Украины на соответствующих административных зданиях и сооружениях.

"Отменить развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения, подготовка и проведение которых запланированы в городе Нежине в период с 6 по 8 июля", - отмечается в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, вблизи Нежина в результате падения бетонной плиты в недостроенном здании погибли трое подростков - 14, 15 и 16 лет. Правоохранители предполагают, что дети играли в старом двухэтажном недостроенном здании и на них обвалилась плита перекрытия. Все подростки погибли на месте происшествия.