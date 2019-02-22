Водитель потерял сознание: в Днепре троллейбус чуть не слетел с моста (фото)

Заезжая на мост, троллейбус резко покатился вниз.

Сегодня около 13:10 в Днепре троллейбус маршрута № 20, заезжая на мост с Мануйловского проспекта, покатился вниз. Во время поездки водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем.

В салоне были пассажиры, сообщает "Информатор".

Троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской. Заезжая на мост, он покатился вниз. Пассажиры начали кричать. Они не понимали, что случилось и почему водитель решил сдать назад. Транспортное средство скатилось вниз, и от падения его спасли бетонные ограждения.

Кондуктор троллейбуса видела, что водителю стало плохо — он без сознания лежал на руле. Женщина была напугана и долго не могла открыть дверь к водителю. На место вызвали скорую помощь. В автомобиле медиков водителю начали делать искусственную вентиляцию легких.

Из пассажиров никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в центре Киева под троллейбусом провалился асфальт.