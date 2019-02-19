На Львовщине сгорел отель, людей пришлось эвакуировать
08:20, 19 февраля 2019Происшествия
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Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров / фото пресс-служба ГСЧС
В поселке городского типа Славское Сколевского района Львовской области в ночь на вторник, 19 февраля, в отеле вспыхнул пожар, спасателям пришлось эвакуировать людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пожар возник в 00:07 в четырехэтажном здании с мансардой отеля «Терем».
В 06:06 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тысячи квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 17 февраля, в селе Дягова Менского района Черниговской области в результате пожара погибли три ребенка.
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