На Черниговщине в результате пожара погибли три ребенка
08:24, 18 февраля 2019Происшествия
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В 22:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 50 м кв.
Пожар произошел в частном жилом доме / mns.gov.ua
В селе Дягова Менского района Черниговской области в результате пожара погибли три ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
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Пожар возник в воскресенье, 17 февраля, в 20:05 в частном жилом доме. В 22:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 50 м кв.
В результате возгорания погибли 3 ребенка (2015, 2016 и 2017 г.р.).
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля на Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек.
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