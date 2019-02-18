На Черниговщине в результате пожара погибли три ребенка

В 22:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 50 м кв.

В селе Дягова Менского района Черниговской области в результате пожара погибли три ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Пожар возник в воскресенье, 17 февраля, в 20:05 в частном жилом доме. В 22:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 50 м кв.

В результате возгорания погибли 3 ребенка (2015, 2016 и 2017 г.р.).

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля на Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погибли трое человек.