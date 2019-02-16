На Буковине два юноши выпрыгнули с шестого этажа недостроя, один погиб (видео)

По данным полиции, ребята спрыгнули со здания, чтобы покончить с собой.

В Черновицкой области два юноши выпрыгнули с 6-го этажа недостроенного здания, один из них погиб.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сторожинецкой центральной районной больнице, сегодня утром их обнаружили вблизи здания на улице Матросова в городе Сторожинец.

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В результате падения со здания на месте погиб 19-летний парень. Другого, 17-летнего юношу, госпитализировали с переохлаждением и политравмой.

По словам медиков, он в тяжелом состоянии, но находится в сознании.

Оба пострадавшие являются учениками Сторожинецкой гимназии.

В то же время, как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной полиции, в ходе первоочередных следственных действий установлено, что юноши пытались совершить самоубийство. На место происшествия направлены работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.

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