В Днепре 15-летняя руферша сорвалась с балкона 11 этажа (фото)

На этаже на момент трагедии девочка находилась одна.

28 января в Днепре на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома.

От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 21:35, передает "Информатор".

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На данный момент правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского на месте происшествия, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон. На месте работает следственно-оперативная группа.

Девочка упала с подъездного балкона на 11-м этаже. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.

Напомним, в октябре прошлого года в Днепре возле ресторана нашли умирающую девушку.