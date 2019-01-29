В Днепре 15-летняя руферша сорвалась с балкона 11 этажа (фото)
28 января в Днепре на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома.
От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 21:35, передает "Информатор".
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На данный момент правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского на месте происшествия, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон. На месте работает следственно-оперативная группа.
Девочка упала с подъездного балкона на 11-м этаже. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.
Напомним, в октябре прошлого года в Днепре возле ресторана нашли умирающую девушку.