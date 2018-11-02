В Киеве вандалы украли мини-фигурку слоника из проекта "Шукай" (фото)

Проект «Шукай»- это киевские символы в виде бронзовых мини-фигурок, которые установлены по центру города.

В Киеве исчезла 9-я мини-скульптура, которая была создана в рамках проекта «Шукай». Пропал слоник, который более месяца простоял возле Арки дружбы народов.

О пропаже слоника стало известно в пятницу, 2 октября. Об этом сообщила автор проекта «Шукай» Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

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«Ребята, три минуты назад благодаря своей подписчице я узнала, что скульптуру «Киевский слоник» украли. Я связалась с партнером скульптуры – аукционом «Violity» и они приняли решение восстанавливать скульптуру», — написала Юлия.

На фото видно, что фигурку спилили. В комментариях под постом люди осуждают этот поступок и не скрывают своих чувств. Бевзенко пообещала держать в курсе всех переживающих за «малыша».

К слову, это не первый случай вандализма над мини-фигурками. Ранее одну из скульптур проекта «Шукай» постигла не слишком веселая участь. Через полгода после открытия фигурку торта испортили вандалы, а затем она и вовсе исчезла с улицы. Позже символ Киева отреставрировали и перенесли на новое место.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября проект "Шукай" установил в Киеве возле Арки дружбы народов девятую мини-скульптуру - слона. Слоненок - это копия фонтана, созданого архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века. Он стоял на месте, где был летний Купеческий клуб. Из его хобота била струя высотой 6 метров. Фонтан убрали в 70-х годах.