В Полтаве неизвестные за ночь сожгли шесть автомобилей (фото)

Обстоятельства возгорания устанавливают специалисты ГСЧС и следователи.

В Полтаве неизвестные за ночь подожгли 6 автомобилей, которые стояли во дворах многоэтажек.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Полтавской области.

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Отмечается, что информация о возгорании легкового «KIA» по переулку Рыбачьему поступила на линию «102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали.

«Около 2 ночи по переулку Рыбачьему произошло возгорание левого колеса автомобиля «Газель», а около трех ночи полностью сгорел автомобиль «Фиат» на том же переулке. Около 3:45 по ул. Чураивны произошло возгорание передней части автомобиля «ДЕО», а приблизительно в 5:30 на бульваре Б. Хмельницкого загорелся «Фольксваген» и «Шкода», - говорится в сообщении.

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделение №2 города Полтава.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В июле прошлого года сообщалось, что в Киеве взорвались два автомобиля, принадлежащие одной семье.