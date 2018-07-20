В Киеве взорвались два авто: машины принадлежат одной семье (видео)

По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв.

В столице на рассвете взорвались автомобили. Произошло это на улице Борщаговской, 10-А, между станцией метро "Политехнический институт" и Центральным ЗАГСом в Киеве.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН. По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине. Они выгорели дотла.

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Обе машины принадлежат одной семье. Те утверждают, это кто-то сделал намеренно. Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

Ранее в Одессе неизвестный пытался установить взрывное устройство под автомобиль активиста Андрея Вагапова.