Под домом Авакова активисты зажгли файеры и дымовые шашки (фото, видео)

Несколько десятков активистов на легковых авто приехали к дому Авакова и требовали отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

Акция активистов возле дома министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева закончилась.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пикетирования под возгласы: «Кто заказал Катю Ганзюк!» участники акции зажгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок.

Пикетчики заявили, что возвращаются к Подольскому управлению полиции, где находятся задержанные активисты организации С14.

Из дома к участникам акции никто не вышел.

Как сообщал УНИАН, несколько десятков активистов на легковых авто приехали к дому Авакова и требовали отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?».

Читайте такжеИзбиение активистов на Контрактовой площади: за дело возьмутся следователи ГБР

Днем полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство.