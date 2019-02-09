Задержанным в Киеве активистам организации С14 инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков (видео)
Активистам организации С14, задержанным сегодня на Контрактовой площади во время акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?», инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.
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Неподалеку Подольского управления полиции к корреспонденту УНИАН подошли двое правоохранителей, один из которых был в гражданской одежде, и предложили быть понятым.
На вопрос, кого задержали, правоохранитель в штатском ответил, что задержаны хулиганы из организации С14. Правоохранитель сказал, что они совершили хулиганские действия в админздании с применением ножей и баллончиков.
Сейчас под зданием управления полиции находится несколько автобусов с правоохранителями, а также журналисты и активисты, которые пришли поддержать задержанных.
Также активисты планируют сегодня проехать к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня полицейские избили активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?».
«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и пришедших за ними друзей. Также полиция применила газ.
Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Парни требовали вернуть им вещи, взамен правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть раненые», - сообщали активисты.
В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.