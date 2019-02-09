Задержанным в Киеве активистам организации С14 инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков (видео)

Корреспонденту УНИАН правоохранители предложили быть понятым при оформлении документов уголовного производства против активистов С14, задержанных сегодня на Контрактовой площади во время акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?».

Активистам организации С14, задержанным сегодня на Контрактовой площади во время акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?», инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.

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Неподалеку Подольского управления полиции к корреспонденту УНИАН подошли двое правоохранителей, один из которых был в гражданской одежде, и предложили быть понятым.

На вопрос, кого задержали, правоохранитель в штатском ответил, что задержаны хулиганы из организации С14. Правоохранитель сказал, что они совершили хулиганские действия в админздании с применением ножей и баллончиков.

Сейчас под зданием управления полиции находится несколько автобусов с правоохранителями, а также журналисты и активисты, которые пришли поддержать задержанных.

Также активисты планируют сегодня проехать к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня полицейские избили активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?».

«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и пришедших за ними друзей. Также полиция применила газ.

Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Парни требовали вернуть им вещи, взамен правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть раненые», - сообщали активисты.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.