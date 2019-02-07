В Харькове глыба льда обрушила козырек подъезда (фото)
21:47, 07 февраля 2019Происшествия
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По словам очевидцев глыбы льда продолжают нависать над головой.
Также повреждена дверь в подъезд / фото facebook.com/h.saltovka
В Харькове лед рухнул с крыши и отбил козырек над подъездом.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает сообщество "ХС • Харьков" в Facebook. Инцидент произошел сегодня, 7 февраля, на Салтовском шоссе.
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Также повреждена дверь в подъезд. По словам очевидцев глыбы льда продолжают нависать над головой.
Ранее сообщалось, что в Харькове упавшая сосулька оставила дом без газа.
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