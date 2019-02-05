цей матеріал доступний українською

В Харькове упавшая сосулька оставила дом без газа

09:19, 05 февраля 2019
Происшествия
137 0
Упавшая сосулька оставила дом без газа / фото Н.Божко

Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишет NewsRoom Kharkiv.

Инцидент произошел на проспекте Александровском, 122а. 

Читайте такжеВ Харькове крыша гаражного кооператива обрушилась под тяжестью снега (видео)

"Обвалилась сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад, но ничего не удосужилась предпринять", - говорится в сообщении.

В горсовете назвали районы, где ситуация с сосульками наиболее сложная

В ПАО "Харьковгаз" изданию Kharkiv Today подтвердили факт происшествия на вводном газопроводе низкого давления диаметром 50 миллиметров. Специалисты предприятия уже приступили к ремонтным работам. После их окончания дом снова будет подключен к услуге.

Напомним, ранее в центре Харькова из-за обвала снега рухнула терраса ресторана. А накануне - обвалился торговый павильон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Харьков#лед#сосульки