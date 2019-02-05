В Харькове упавшая сосулька оставила дом без газа

Специалисты "Харьковгаза" уже приступили к ремонтным работам.

В Харькове упавшая с крыши глыба льда оставила дом без газа.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишет NewsRoom Kharkiv.

Инцидент произошел на проспекте Александровском, 122а.

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"Обвалилась сосулька и перебила газопровод, который шел вдоль стены дома. В результате весь дом остался без газа. Служба 1562 знала об этой проблеме еще три недели назад, но ничего не удосужилась предпринять", - говорится в сообщении.

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В ПАО "Харьковгаз" изданию Kharkiv Today подтвердили факт происшествия на вводном газопроводе низкого давления диаметром 50 миллиметров. Специалисты предприятия уже приступили к ремонтным работам. После их окончания дом снова будет подключен к услуге.

Напомним, ранее в центре Харькова из-за обвала снега рухнула терраса ресторана. А накануне - обвалился торговый павильон.