Покушение на координатора С14: суд продлил арест подозреваемому, который дважды резал себе вены (фото)

Подозреваемый Рустам Бадьянов, по данным правоохранителей, продал гранату исполнителям покушения.

Суд на 60 суток продлил срок меры пресечения для первого из четырех подозреваемых по делу о покушении на убийство координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Святошинского суда Киева Оксана Ульяновская.

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Напомним, в начале сегодняшнего заседания судья Ульяновская пыталась провести рассмотрение ходатайства в отношении Рустама Бадьянов, подозреваемого в продаже гранаты исполнителям покушения, де-факто в закрытом режиме: в зал суда пригласили только адвокатов, а правоохранители пытались не пускать как свободных слушателей, так и потерпевшего Мазура.

В настоящее время еще трое подозреваемых ожидают рассмотрения ходатайств прокуроров о продлении ареста.

Как отметили на странице организации C14 в Facebook, Бадьянов течение дня дважды резал себе вены.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября 2018 года в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура, расположенной на втором этаже жилого дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, который был госпитализирован. Полиция квалифицировала преступление как покушение на убийство. Сам Мазур связывал инцидент со своей общественной деятельностью.

3 ноября в полиции сообщили о задержании четырех подозреваемых в совершении покушения на Мазура, а также заказчика преступления, который оценил выполнение покушения в 3 тыс. долларов.

4 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца трем исполнителям покушения, еще одному - в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 145 тыс. грн.