В Запорожье возле АТБ зарезали мужчину

На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители.

Происшествие произошло в среду, 30 января, в Шевченковском районе Запорожья.

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По информации СМИ, инцидент случился неподалеку от супермаркета АТБ, расположенного по улице Спартака Маковского (бывшая улица Косыгина), передает gazeta.zp.ua.

Так, между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры неизвестный нанес своему оппоненту множественные ножевые ранения, от которых мужчина скончался в больнице.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители. Идет расследование.