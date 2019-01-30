Под Харьковом грузовик влетел в поезд (фото)

35-летнего мужчину доставили в районную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.

На дороге «Харьков-Волчанск» поезд врезался в грузовик, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает полиция области. "29 января на автодороге «Харьков-Волчанск» на железнодорожном переезде поезд сообщения «Купянск-Узловой-Волчанск» совершил наезд на грузовой автомобиль «МАН» под управлением 35-летнего водителя. Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы (фото)

35-летнего мужчину доставили в районную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное, он находится под наблюдением медиков.

Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за ДТП с участием маршрутки погибли два человека.