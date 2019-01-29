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В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуируют Центральный железнодорожный вокзал - СМИ

21:14, 29 января 2019
Происшествия
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Сейчас правоохранители эвакуируют людей с помещения вокзала \ фото facebook/Ukrzaliznytsia

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Об этом сообщает "Информатор". Как отмечается, информация о возможной угрозе взрыва появилась примерно в 8 часов вечера. Неизвестный позвонил в полицию и рассказал, что якобы на вокзале есть взрывчатка.

Сейчас правоохранители эвакуируют людей с помещения вокзала, на месте работают кинологи и взрывотехники.

Напомним, в декабре 2018 года неизвестный злоумышленник сорвал работу сразу двух районных судов в Киеве - Шевченковского и Деснянского.

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Теги: #эвакуация#вокзал