В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуируют Центральный железнодорожный вокзал - СМИ

Правоохранители получили звонок от анонима-"минера".

В Киеве с Центрального вокзала эвакуируют людей из-за сообщения о "минировании".

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Об этом сообщает "Информатор". Как отмечается, информация о возможной угрозе взрыва появилась примерно в 8 часов вечера. Неизвестный позвонил в полицию и рассказал, что якобы на вокзале есть взрывчатка.

Сейчас правоохранители эвакуируют людей с помещения вокзала, на месте работают кинологи и взрывотехники.

Напомним, в декабре 2018 года неизвестный злоумышленник сорвал работу сразу двух районных судов в Киеве - Шевченковского и Деснянского.