В Кривом Роге без отопления остались 80 тысяч человек

На данный момент ведутся работы по ремонту теплотрассы.

80 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в Кривом Роге.

Об этом агентству «Новости Днепра» сообщил департамент благоустройства и жилищной политики Криворожского городского совета.

"Без отопления из-за утечки теплоносителя остались жители 334 домов", - сообщил департамент.

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Порыв магистрального трубопровода теплотрассы диаметром 800 мм, принадлежащего Криворожской теплоцентрали, произошел на улице Панаса Феденко.

Кроме жилых домов, без отопления остались шесть детских садов, семь школ, два колледжа, три лицея, две детские спортивные школы, два центра детского творчества, два интерната и два центра первичной медико-санитарной помощи.

На данный момент ведутся работы по ремонту теплотрассы.