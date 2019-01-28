Минкульт не сообщал о пропаже икон из Лавры, дел нет - Нацполиция

Также правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Национальная полиция не открывала уголовных производств в отношении недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировало правоохранителей о любой недостаче.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос "Украинской правды".

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"Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт - УП) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", - отметили в ведомстве.

УП в частности интересовалась, сколько и по каким статьям УК было открыто уголовных производств, а также известно ли правоохранителям точное количество пропавших артефактов и их приблизительная стоимость.

Также правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Отметим, в ноябре 2018 года Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

8 января министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон, и что открыты уголовные производства.

9 января пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко заявила, что ревизия министерства во время проверки наличия и состояния ценностей в Киево-Печерской лавре и не смогла установить местонахождение десяти предметов, составляющих культурную ценность.

В Обществе охраны памяток заявили, что во время инвентаризации ценностей в лавре не нашли 8 икон, деревянную чашу и крест.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не видел икон, об исчезновении которых заявили в Министерстве культуры и считает, что подобные заявления делаются, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины.