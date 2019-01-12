Стало известно, каких именно ценностей недосчитались в ходе инвентаризации в Лавре (видео)

9 января пресс-секретарь Министерства культуры Юлия Даценко заявила, что ревизия министерства проверила наличие и состояние ценностей в Киево-Печерской лавре и не смогла установить местонахождение десяти предметов, которые представляют культурную ценность.

Восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли во время инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре.

Об этом рассказал заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Богдан Кожушко в комментарии "Радио Свобода".

"Отсутствуют восемь икон. Все иконы 19-го века. Отсутствует также деревянный потир (чаша – ред.) и крест", – рассказал Кожушко, ссылаясь на список инвентаризации.

Он уточнил, что не владеет информацией о стоимости пропавших вещей.

"В том списке, что мне дали, нет оценки стоимости пропавших вещей", – сказал Кожушко.

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А председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в эфире "Радио Свобода" заявил, что не существует ни одного официального документа, который подтверждал бы наличие у Минкульта претензий к Киево-Печерской лавре по поводу исчезновения церковных ценностей.

8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли "произойти еще до 2003 года".

9 января пресс-секретарь Министерства культуры Юлия Даценко заявила, что ревизия министерства проверила наличие и состояние ценностей в Киево-Печерской лавре и не смогла установить местонахождение десяти предметов, которые представляют культурную ценность. Заявление о пропаже ценностей направлено в правоохранительные органы.

Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 году. Лавра внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сейчас она подконтрольна Украинской православной церкви (Московского патриархата).