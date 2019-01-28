Выпивала с тремя старшими парнями: на Тернопольщине несовершеннолетняя попала в реанимацию после падения с балкона

Сейчас состояние девушки тяжелое, решается вопрос о привлечении парней к административной ответственности.

На Тернопольщине госпитализирована в реанимацию 17-летняя девушка, которая упала с балкона во время распития алкоголя с компанией.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о происшествии поступило к сотрудникам Подгаецкого отделения полиции от медиков. В районную больницу с травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения доставили несовершеннолетнюю девушку.

Правоохранители установили, что 17-летняя жительница Бережанского района получила травму в результате падения с балкона второго этажа жилого дома, где в компании трех старших ребят распивала горячительные напитки.

Сейчас состояние девушки тяжелое, она находится в реанимационном отделении Тернопольской областной детской клинической больницы.

Решается вопрос о привлечении парней, которые вместе с несовершеннолетним распивали спиртное, к административной ответственности по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями несовершеннолетнего, лицами, которые их заменяют, или другими лицами).

Сведения о событии правоохранители внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе трое пьяных парней избили сотрудников полиции охраны, которые прибыли их успокаивать.