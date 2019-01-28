"Заказчиков с самого начала знали": отец Гандзюк выступил на заседании комиссии по ее убийству (видео)

Он назвал «Батькивщину» и «Блок Петра Порошенка» «партиями убийц» его дочери.

В Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел и Службе безопасности Украины знают заказчиков убийства управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

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Об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов заявил ее отец Виктор Гандзюк.

«Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат», - сказал он.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задания», - добавил отец Гандзюк.

«Мне безразлично, есть ли у продажного МВД, равнодушной СБУ и прокуратуры конкретные доказательства против заказчиков. Мне все равно, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказать виновных. Я знаю только одно: когда организатор убийства, криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с председателем Херсонского областного совета, партийцем партии «Батькивщина» Владиславом Мангером, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с председателем Херсонской областной государственной администрации, партийцем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с заместителем Гордеева Евгением Рищуком, эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда», - подчеркнул он.

Гандзюк также добавил, что надеется, что и президент Украины Петр Порошенко, и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не будут покрывать заказчиков убийства. «Верю, что заказчики, организаторы и исполнители убийства будут наказаны. Верю, что и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, который потерял единственную дочь, и как можно быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати. Верю, что они здесь и сейчас проведут грань, покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя», - заявил отец активистки.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку.

Он также заявил, что уволил Павловского. 12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк. 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.