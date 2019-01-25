Активист пожаловался в ГБР на Луценко за раскрытие тайны следствия по делу Гандзюк

Следователь ГБР отказался вносить соответствующие сведения в ЕРДР.

Адвокат Маси Найем пожаловался в Государственное бюро расследований на генерального прокурора Юрия Луценко за то, что он якобы разгласил данные досудебного следствия в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 25 января Найем написал на своей странице в Facebook.

Заявление в ГБР о разглашении Луценко данных досудебного следствия по делу Гандзюк активист подал еще 27 декабря.

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«Сначала следователь ГБР решил нарушить нормы действующего законодательства, отказав вносить соответствующие сведения в ЕРДР. Теперь нормы УПК решил нарушить судья. Есть подозрение, что к блокировке регистрации заявления об уголовном правонарушении о разглашении данных досудебного расследования генпрокурором Ю. Луценко причастна первый заместитель председателя ГБР Варченко О», - написал Найем.

Поскольку заявление не зарегистрировали, активисты подали в ГБР жалобу в Печерский суд.

«Рассмотрение назначили на 28.02, что нарушает предусмотренный УПК Украины срок в 72 часа. Судья - Батрин А.В. Поэтому решил подать в ВРП жалобу на судью с целью привлечения ее к дисциплинарной ответственности за непринятие мер по рассмотрению жалобы в течение срока, установленного законом», - подчеркнул адвокат Маси Найем.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.