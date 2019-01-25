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В Киеве мужчина устроил кровавую расправу над дочерью и женой (фото)

10:02, 25 января 2019
Происшествия
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О помощи попросила дочь напавшего мужчины / фото facebook.com/KyivOperativ

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Он бегал за ней по дому с ножом в руке, пишет "Киев Оперативный" в Facebook. Затем мужчина "переключился" на дочь и начал ее душить.

Девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь, ее крики услышали правоохранители.

"Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу... Он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она взяла и простила и отказалась от заявления", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве напали на журналистов и правозащитников, которые снимали незаконную добычу песка на Выдубичах.

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Теги: #Киев#избиение