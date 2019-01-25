В Киеве мужчина устроил кровавую расправу над дочерью и женой (фото)

Мужчина начал душить свою дочь, после чего она выбежала на улицу и начала просить о помощи.

В Киеве нетрезвый мужчина устроил кровавую расправу над 9-летней дочерью и женой. Последнюю он избил так, что сломал себе палец.

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Он бегал за ней по дому с ножом в руке, пишет "Киев Оперативный" в Facebook. Затем мужчина "переключился" на дочь и начал ее душить.

Девочка выбежала на улицу и стала звать на помощь, ее крики услышали правоохранители.

"Неадеквата задержали, оказали первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу... Он немного протрезвел и начал просить прощения у женщины. А она взяла и простила и отказалась от заявления", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве напали на журналистов и правозащитников, которые снимали незаконную добычу песка на Выдубичах.