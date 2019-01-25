В Киеве неизвестные избили и ограбили журналистов (видео)

Полиция квалифицировала нападение как разбой.

В Киеве напали на журналистов и правозащитников, которые снимали незаконную добычу песка на Выдубичах.

Об этом сообщил координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

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По его словам, активистов встретили "вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами". Они залили газом лицо журналисту, повалили на снег и начали избивать. В итоге ему выбили зуб, а у оператора - гематома на затылке и провалы в памяти.

Кроме того, по словам Бочкалы, "охранники" разбили окна и изрубили топором машину, на которой активисты привезли журналистов. У одного из избитых забрали сумку с документами и деньгами и уехали.

На сайте "Стоп коррупции" отмечается, что объект по улице Промышленной, 4, на Выдубичах должен был прекратить свою деятельность после того, как Киевсовет на последней сессии 2018-го года расторг договор аренды. Однако точка продолжает работать и вывозить песок с территории.

В полиции отметили, что ввели "план перехват" для задержания нападавших, журналиста госпитализировали в больницу. Полицейские задержали семерых человек, которые представились охранниками. Их доставили в участок полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство за разбой.